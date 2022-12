"Harry e Meghan", la docuserie arriva su Netflix: ecco il teaser ufficiale VIDEO

E’ ufficiale: la docuserie "Harry e Meghan" arriva prossimamente su Netflix. Lo annuncia la piattaforma che ha diffuso il primo teaser con i duchi di Sussex che raccontano «la verità che andava raccontata» e le prime immagini. Nel breve video condiviso online il secondogenito di Re Carlo sostiene di aver dovuto proteggere la sua famiglia, alludendo a problemi e tensioni nel Regno Unito, e vengono poi mostrati molti scatti privati della coppia.

Prossimamente il catalogo Netflix farà dunque spazio a uno dei titoli più attesi dell’anno che svelerà aspetti inediti, segreti e rivelazioni scioccanti dei duchi di Sussex che racconteranno aspetti inediti della loro nuova vita americana e com'è la loro quotidianità quando si spengono i riflettori. Harry e Meghan hanno deciso di dire tutta la loro verità su Netflix con un attesissimo documentario rivelazione sulla loro storia d’amore e la loro vita dietro le telecamere, in quello che sarà uno dei titoli più chiacchierati di sempre della piattaforma di streaming.

In una docuserie dettagliata e senza precedenti, i duchi condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno. Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa, la serie non si limita a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri.

Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, Harry & Meghan offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia. «Prossimamente, solo su Netflix», è la frase che accompagna un piccolo assaggio di quello che ci aspetta con questo nuovo titolo.

