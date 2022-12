Ambra prova il balletto di "T'appartengo" e manda i social in tilt: il video delle prove

Ha pubblicato le prove sul profilo e tanto è stato sufficiente per far andare in tilt i social. Ambra e la sua "T'appartengo", con quel "E adesso giura, adesso giura/ Adesso giura che non hai paura" che è diventato un motivetto iconico per tantissimi ragazzi. Prove in vista della finalissima di X Factor dove Ambra ha riproposto il suo storico brano, con tanto di balletto.

T'appartengo è diventato ormai un vero e proprio cult della discografia italiana: è stato scritto nel 1994 e affidato alla voce di Ambra, ai tempi conduttrice di Non è la Rai, grande successo firmato Gianni Boncompagni. "Mi è dispiaciuto non aver messo gli avvocati da piccola per avere dei soldi da quella canzone - aveva peraltro aggiunto ironica Ambra in occasione della conferenza stampa di presentazione di X Factor - perché continuano ad usarla tutti ed è interessante. Potevo comprarmi delle case per esempio", ha detto con una battuta, forse facendo riferimento ad alcuni problemi avuti da un appartamento in affitto.

In quei giorni, infatti, la canzone era risuonata nelle stanze del Quirinale, dopo che sui social Anna Maria Bernini, ministra dell'Università, l'aveva usata come base al video del giuramento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi secondi, sottolineati dalla scritta in maiuscolo: "Adesso giura". Il video era stato poi rimosso.

