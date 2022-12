Bocelli e la sua "Family Christmas": Matteo e la piccola Virginia da brividi a Domenica In VIDEO

Un'esecuzione perfetta. Due voci intrecciate nella tradizione, mano nella mano con la musica del padre. Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia, è stato il primo ospite di Mara Venier a «Domenica In», andato in onda domenica 11 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 15.40 su Rai 1, in diretta dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Bocelli ha presentato il nuovo album di Natale "A Family Christmas" con alcuni classici come «Feliz Navidad», «Happy Xmas (War is over)» e «Buon Natale» oltre al singolo «Il giorno più speciale».

