Fiorello scherza: ecco la canzone di Giorgia per Sanremo. Chiama Amadeus: "Hai fatto un casino"

A prescindere che era tutto studiato a tavolino, stamattina a Viva Rai 2 è successa una cosa che comunque fa discutere sui social. A un certo punto Fiorello, ha fatto sentire pochi secondi di un brano che Giorgia pubblicherà nel nuovo album spacciandolo per quello che avrebbe portato a Sanremo. La cantante glielo aveva inviato su Whatsapp per un giudizio. Immediata la telefonata dell'amico Amadeus che ha retto lo scherzo e che ha così esordito: "Fiore hai fatto un casino, hai fatto due Sanremo e mezzo con me e lo sai che non si possono spoilerare le canzoni prima del tempo. Adesso Giorgia sarà squalificata, questo è il regolamento".

Logicamente si trattava di una messa in scena, perché in realtà Fiorello aveva fatto ascoltare l'inizio di un brano sì inedito di Giorgia, ma non quello che porterà a Sanremo.

