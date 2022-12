Mercoledì Addams spopola sui social: tutti pazzi per la Wednesday dance VIDEO

"Mercoledì", episodio 4. La giovane Addams partecipa al ballo della Nevermore Academy quando, nel bel mezzo della festa, si scatena nell'ormai virale "Wednesday dance". Una coreografia accattivante e coinvolgente, che ha contagiato star di fama internazionale come Lady Gaga e gente "comune" che sui vari social si sono cimentati nella robotica danza della giovane Ortega.

Nella dark comedy di Netflix, Ortega balla sulla canzone del 1981 "Goo Goo Muck" dei The Cramps, ma molti su TikTok hanno scelto "Bloody Mary" di Lady Gaga ("I'm gonna dance dance with my hands hands hands"). La stessa Lady Gaga, protagonista della sua personale (irresistibile) versione, è persino entrata in tendenza.

© Riproduzione riservata