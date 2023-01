La carenza di medici in Calabria nella trasmissione "Report" su Rai 3

Il Servizio sanitario nazionale è in affanno, negli ospedali e nei pronto soccorso mancano migliaia di medici e infermieri. In Calabria il 20% dei malati è costretto a curarsi lontano da casa, le strutture sanitarie sono spesso inadeguate e i concorsi per assumere nuovi medici vanno deserti. Così per non chiudere i reparti di emergenza-urgenza le Aziende sanitarie devono ricorrere ai medici a gettone, pagando cifre esorbitanti a società di intermediazione e cooperative, spesso con affidamenti diretti che aggirano le regole del Codice degli appalti e che riducono sensibilmente la qualità delle cure. Per tamponare l’emergenza il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha firmato un accordo transnazionale per portare in Calabria centinaia di medici cubani. Di questo argomento si occuperà la trasmissione "Report" condotta da Sigfrido Ranucci che andrà in onda lunedì 16 gennaio alle 21.25 su Rai3. Il servizio "Gettoni d'oro" è stato realizzato da Walter Molino con la collaborazione di Federico Marconi.

