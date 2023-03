Carolina Crescentini, in un video il commovente addio al cast di Mare Fuori

Dopo la messa in onda su Rai2 della puntata in cui il personaggio di Paola Vinci lascia l'Ipm dopo l'indagine sulla gestione del carcere minorile, Carolina Crescentini ha salutato "Mare Fuori". L'attrice toscana ha condiviso su Instagram un video sui suoi saluti agli altri membri del cast dopo l'ultima giornata di riprese, ringraziando la produzione, i registi e il pubblico per averla accompagnata in questa avventura.

Mentre la terza stagione di Mare Fuori è disponibile interamente sulla piattaforma RaiPlay, viene trasmessa su Rai2 con due episodi a settimana. Pertanto, sebbene molti spettatori già sapessero dell'addio di Paola Vinci al carcere minorile, altri hanno appreso di questa svolta nella trama solo con la puntata trasmessa l'8 marzo. Questo è il motivo del "ritardo" del post di addio di Carolina Crescentini.

