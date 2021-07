Un tuffo per festeggiare l’oro olimpico. Questa la curiosa esultanza di Federica Cesarini e Valentina Rodini, fresche di uno strepitoso successo nel doppio pesi leggeri di canottaggio a Tokyo 2020.

Emozione ed euforia incontenibile per le due atlete azzurre che, con soli 14 centesimi di vantaggio, hanno superato la Francia e con 49 sull'Olanda.

La medaglia d’oro di Federica e Valentina è la seconda per l’Italia alle Olimpiadi.

