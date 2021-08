Marcell Jacobs, ecco la telefonata inaspettata durante un'intervista: "Pronto, sono Mario Draghi"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato a Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs (nel video la chiamata in diretta durante un'intervista al velocista) e si è congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. Il premier ha parlato anche con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e ha invitato gli atleti a Palazzo Chigi, al ritorno da Tokyo, per festeggiare le loro vittorie. "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l'Italia" ha detto Draghi.

