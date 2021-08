Olimpiadi, Jacobs brucia tutti sui 100 metri e Caressa impazzisce di gioia: il video virale

No, Sky stavolta non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi i diritti per le Olimpiadi. Tokyo 2020 la stanno seguendo altri (Rai, Eurosport, Discovery+ e Dazn) ma quando si è telecronisti nell'anima non importa se si sta narrando un'impresa sportiva per lavoro, da uno studio televisivo o dalle tribune di uno stadio, o per passione, comodamente seduti sul proprio divano di casa. Si giustifica così la telecronaca improvvisata di Fabio Caressa (diffusa mediante Tic-toc) della finale che ha visto trionfare l'azzurro: "Vai Marc... Vai Marcell! Vai Marcell! Oro! Oro! Oro!". Chi lo conosce sa che, anche qualora avesse dovuto raccontarlo a milioni di italiani, ci avrebbe messo lo stesso trasporto.

