Le sfide delle comunali, ora il ballottaggio. Quando si torna a votare: DATA ED ORARI

Saranno 13 i ballottaggi dei capoluoghi in programma il 26 giugno, dopo la tornata elettorale di domenica scorsa. Le urne hanno dato il verdetto per altrettanti sindaci: 9 sono andati al centrodestra, a cui si può aggiungere Messina in cui ha vinto il candidato di una lista

civica che fa riferimento al centrodestra. Tre i sindaci al centrosinistra. Palermo ha cambiato colore (da Cs a Cd) e Lodi ha fatto il contrario (da Cd a Cs). Per quanto riguarda i ballottaggi, 7 vedono in testa il centrosinistra, 5 il centrodestra, uno una lista civica. Ecco il prospetto dei 26 capoluoghi.

- ALESSANDRIA (cd) Ballottaggio, in testa cs

- ASTI (cd) Centrodestra

- CUNEO (cs) Ballottaggio, in testa cs

- COMO (cd) Ballottaggio, in testa cs

- LODI (cd) Centrosinistra

- MONZA (cd) Ballottaggio, in testa cd

- GENOVA (cd) Centrodestra

- LA SPEZIA (cd) Centrodestra

- BELLUNO (civ) Centrodestra

- PADOVA (cs) Centrosinistra

- VERONA (cd) Ballottaggio, in testa cs

- GORIZIA (cd) Ballottaggio, in testa cd

- PARMA (ex M5s) Ballottaggio, in testa cs

- PIACENZA (cd) Ballottaggio, in testa cs

- LUCCA (cs) Ballottaggio, in testa cs

- PISTOIA (cd) Centrodestra

- VITERBO (cd) Ballottaggio, in testa civica

- RIETI (cd) Centrodestra

- FROSINONE (cd) Ballottaggio, in testa cd

- L’AQUILA (cd) Centrodestra

- BARLETTA (commis.) Ballottaggio, in testa cd

- TARANTO (commis.) Centrosinistra

- CATANZARO (cd) Ballottaggio, in testa cd

- ORISTANO (cd) Centrodestra

- PALERMO (cs) Centrodestra

- MESSINA (commis.) Civico di centrodestra.

Quando si torna a votare

Il ballottaggio si terrà esattamente due settimane dopo il primo turno. Si voterà domenica 26 giugno 2022. Gli orari saranno sempre gli stessi come avvenuto al primo turno domenica 12 giugno: ci si potrà recare ai seggi tra le 7 e le 23. In qualsiasi orario all'interno di questo intervallo si potrà esprimere il proprio consenso per uno dei due candidati sindaco/a che hanno superato il primo turno. Come durante il voto di ieri non ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina, ma secondo il Protocollo sanitario e di sicurezza firmato dai ministri Speranza e Lamorgese, i dispositivi di protezione personale rimangono "fortemente raccomandati". Bisognerà poi igienizzare le mani prima di prendere la scheda elettorale. A terra e sulle pareti, quindi, un'apposita segnaletica indicherà i percorsi da seguire e bisognerà mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti.

Gli orari dello spoglio delle schede per il ballottaggio

Lo spoglio delle schede per il ballottaggio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. A partire dalle 23 del 26 giugno inizierà lo scrutinio ed i presidenti di seggio leggeranno mano mano le preferenze indicate ai due candidati a sindaco. Rispetto al primo turno, le operazioni saranno certamente più veloci perchè non ci saranno voti di preferenza da conteggiare, ma solo i voti espressi nei confronti dei due candidati più votati al primo turno.

