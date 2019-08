"È sbagliato considerare che siccome abbiamo problemi gravi come la disoccupazione non vuol dire che non stiamo uscendo dalla crisi. Le due cose sono vere contemporaneamente: c'è la crisi, gravosa eredità del passato, e segnali di ottimismo", dice il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, a Bologna a margine della lettura del Mulino.



"L'economia italiana sta uscendo dalla recessione anche se questo non significa che siamo riusciti a risolvere tutti problemi che ci portiamo dietro".

