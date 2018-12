Ligabue torna in Sicilia, un concerto a Messina a luglio

Qualche settimana e verrà svelata la data in cui Luciano Ligabue tornerà ad esibirsi allo stadio San Filippo di Messina. Il rocker di Correggio, infatti, sta lavorando al nuovo album, come confermato da un criptico video di auguri pubblicato sulla sua pagina Facebook proprio la vigilia di Natale, girato in sala di registrazione con in sottofondo la base di una delle nuove canzoni inedite.

Secondo rumors accreditati, a gennaio potrebbe arrivare il nuovo singolo di Ligabue, che ad inizio febbraio sarà il super ospite di Sanremo. Subito dopo, insieme al nuovo album, il primo dopo Made in Italy, verrà annunciato anche il tour negli stadi previsto nella prossima estate.

Dopo il successo del concerto del 2010, Ligabue tornerà dunque a Messina, il cui stadio San Filippo è stato “prenotato” già nei mesi scorsi per una data prevista all’inizio di luglio.

