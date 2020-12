Falsi scoop: condannati l'ex inviato di "Striscia la notizia" Mingo e la moglie

L’ex inviato di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, Domenico De Pasquale (in arte Mingo) è stato condannato dal Tribunale di Bari a 1 anno e 2 mesi per truffa e diffamazione. La giudice Rosa Calìa Di Pinto ha ritenuto che abbia costruito quattro falsi servizi (andati in onda tra il 2012 e il 2013), con tanto di falsi attori.

Condannata, per truffa e falso, anche la moglie di Mingo, Corinna Martino titolare della Mec, la società che aveva prodotto i servizi e li aveva venduti a Striscia la notizia. Il pm Luisiana Di Vittorio aveva chiesto la condanna in relazione a 10 servizi falsi ma De Pasquale è stato assolto da alcune ipotesi di truffa mentre è stata dichiarata prescritta la simulazione di reato. Disposto anche il risarcimento danni nei confronti delle parti civili, a partire da Rti e dal conduttore Antonio Ricci. Il tribunale ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinchè valuti la posizione di quattro persone in relazione a presunte false testimonianze.

