Coronavirus: oggi in Italia 13.571 casi e 524 morti. In Sicilia altre 37 vittime

Sono 13.571 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: in crescita rispetto ai 10.497 di ieri. Aumentano anche i tamponi, 279.762 (comprendendo anche i test rapidi antigenici), 25mila più di ieri, ma il tasso di positività sale da 4,1 a 4,85%.

I decessi sono 524 (ieri 603), per un totale di 83.681 dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 26 in meno (ieri -57), con 152 ingressi del giorno, e sono 2.461 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 230 in meno (ieri -185), per un totale di 22.469. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.876), seguita da Sicilia (+1.486), Veneto (+1.359), Lazio (+1.281) e Puglia (+1.159). I casi totali da inizio epidemia sono 2.414.166. I guariti sono 25.015 (ieri 21.428), per un totale di 1.806.932. Prosegue la riduzione costante del numero delle persone attualmente positive, 11.971 in meno (ieri -11.535), che scende a 523.553. Di questi, 498.623 sono in isolamento domiciliare, 11.715 meno di ieri.

In Sicilia 1.468 nuovi positivi, ma 2.269 guariti

Sono 1.468 i nuovi positivi al Covid in Sicilia (la Regione al secondo posto dopo la Lombardia in Italia per numero di contagi) su 20.003 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso del 7,3%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.101. I positivi sono 46.707 con un decremento di 820 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.674, 7 in più rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 2.269. La distribuzione nelle province vede Catania con 344 casi, Palermo 506, Messina 252, Trapani 50, Siracusa 140, Ragusa 24, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Enna 21.

