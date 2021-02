Gb, 19enne si risveglia dopo 10 mesi di coma e scopre che c'è la pandemia

Un diciannovenne inglese si è risvegliato dopo 10 mesi di coma senza sapere nulla della pandemia di Covid-19 pur avendolo contratto due volte nel frattempo. Joseph Flavill aveva perso conoscenza dopo essere stato investito da un’auto mentre passeggiava a Burton upon Trent, nello Staffordshire, lo scorso 1 marzo, tre settimane prima che la Gran Bretagna entrasse nel primo lockdown nazionale.

Ma adesso il giovane, che ha sofferto traumi cerebrali, ha iniziato a riprendersi e a rispondere agli stimoli. «Non saprà nulla della pandemia, dal momento che ha dormito per dieci mesi», ha raccontato al Guardian la zia del ragazzo, Sally Flavill Smith, «la sua consapevolezza sta iniziando a migliorare ma non sappiamo cosa sappia e non saprei da dove iniziare. Un anno fa se qualcuno mi avesse detto cosa sarebbe accaduto nei dodici mesi successivi, non credo ci avrei creduto. Non ho idea di come Joseph farà a capire tutto quello che abbiamo passato».

