La Bassino oro ex aequo nel parallelo ai Mondiali di Cortina: "E non è finita qui"

L’azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d’oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo. Ma l'oro Bassino è ex aequo con la svizzera Liensberger. Lo ha chiarito la Fis, dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice solo l’azzurra. Nella prima manche, Bassino aveva avuto un ritardo di 50/100. Nella seconda il suo cancelletto si era aperto con 50/100 di ritardo, Bassino ha recuperato e sul traguardo il cronometro segnava un tempo perfettamente ex aequo. La francese Tessa Worley ha vinto la finalina e ha conquistato la medaglia di bronzo.

«Non è finita qui, a questo punto credo tanto nell’oro anche in gigante. Oggi mi sono tolta un peso. Ho capito che si vuole veramente un risultato ce la si può fare. A chi dedico la medaglia? Alla mia squadra che ha fatto tanto per aiutarmi».

