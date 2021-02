Mammola, muore centauro nello scontro con un'auto. Due i feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in prossimità dello svincolo di Mammola. Per cause in corso di accertamento, in prossimità della strada che accede al paese, una moto ha impattato contro un'autovettura. Nello scontro il conducente del mezzo a due ruote, un quarantacinquenne del posto, ha avuto la peggio ed è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. Ferite non in modo grave anche le due occupanti l'autovettura. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e i carabinieri per gli accertamenti di rito.

