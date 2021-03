Mafia a Catania, colpo al clan Cappello-Carateddi: 22 arresti

Blitz antimafia denominato “Sipario” all’alba a Catania contro il clan Cappello-Carateddi: dalle prime ore di questa mattina, oltre 70 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal gip del Tribunale, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania. Sono 34 gli indagati, 22 i destinatari di ordinanza di custodia in cui vengono ipotizzate a vario titolo l’associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione, falso in atto pubblico, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione elettorale, intralcio alla giustizia aggravato dal metodo mafioso. Contestate estorsioni nei confronti di imprenditori e artisti catanesi, corruzione di pubblici ufficiali e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate quote sociali e patrimoni per cinque milioni di euro di tre società con sede a Catania, operanti nel settore dei bar e della ristorazione. (AGI)

