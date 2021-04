Crotone, ad alunni mascherine inadatte ai bambini

«Questa maschera non è stata progettata per essere utilizzata dai bambini». C'è questa dicitura sul pacchetto di mascherine consegnato nei giorni scorsi ad alcuni scolari di una scuola elementare di Crotone. A segnalarlo sono stati alcuni genitori che si sono accorti della scritta sul pacchetto che la scuola ha consegnato ai bambini dopo averlo ricevuto dalla struttura del commissario straordinario per l’emergenza covid. Le avvertenze stampate sul pacchetto spiegano che si tratta di una mascherina progettata per essere usata in sala operatoria e in attività sanitarie. Nelle controindicazioni è spiegato che, come è noto, «non deve essere usata se l’uso previsto è quello di proteggere chi la indossa da agenti infettivi» e che «per le sue dimensioni non è stata progettata per essere utilizzata dai bambini».

E’ possibile che si tratti di un errore nella distribuzione interna della scuola e che queste mascherine fossero destinate al personale docente e Ata. Nella stessa scuola, infatti, altre mascherine distribuite non riportano queste controindicazioni.

