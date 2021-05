Scomparsa diciottenne a Reggio Emilia, il padre rassicura: “Sta bene, è in Belgio”

"Il 10 giugno sono a Malpensa. Torno e spiego tutto ai carabinieri. Mia figlia è viva, l’ho sentita l'altroieri". Così Shabbar Abbas, il padre di Saman, la diciottenne pachistana scomparsa da quasi un mese a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, raggiunto telefonicamente in Pakistan dal quotidiano Resto del Carlino. Secondo l’uomo, la ragazza si trova in Belgio. "Le ho detto di tornare in Italia per raccontare tutto - aggiunge l’uomo - Lei era già andata in Belgio un’altra volta, l’anno scorso. Non so se torna".

