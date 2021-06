Fondali marini ripuliti dal Gruppo subacqueo di Paola

I ragazzi del Gruppo Subacqueo Paolano di Piero Greco si stanno dedicando in giornate a tema per le pulizie dei fondali del territorio. Assieme ai tanti sub ci sono anche Enrico Borrelli e Elvira Lanzillotta. I portabandiera di tanti sub speciali. Ragazzi addestrati dagli istruttori diversamente abili che si stanno prodigando nelle manifestazioni dedicate all’ambiente.

Il Gruppo Subacqueo Paolano è una scuola d’immersione federale, nata oltre trentacinque anni fa. Uno dei suoi obiettivi è sempre stato la promozione della subacquea per persone con disabilità visive e motorie, con lo scopo di integrazione dei soggetti portatori di handicap e l’acquisizione di autonomie personali e sportive. Si è specializzato anche nell’insegnamento delle discipline subacquee nei confronti di adulti e bambini e già da diversi anni si è ulteriormente qualificato nella formazione di istruttori subacquei e nell’insegnamento ai diversamente abili. Possiede uno staff di più di 20 istruttori, tutti specializzati in accompagnamento subacqueo per disabili. Tra le sua fila anche istruttori con disabilità visive che operano attivamente, facendo corsi e lezioni ad aspiranti sommozzatori.

