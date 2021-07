Praia a Mare, uccide il cane in spiaggia dopo averlo torturato

Un cagnolino è stato torturato dal suo stesso padrone fino a perdere la vita. È accaduto sulla spiaggia di Fiuzzi, a Praia a Mare, e alla terribile scena hanno assistito anche diversi testimoni. Un uomo stava passeggiando con il suo cane quando, all’improvviso, ha cominciato a lanciare in mare l’animale – come hanno raccontato alcuni bagnanti che si trovavano lì in quel momento. Un orribile gioco che durato un po’ fino a quando non sono stati chiamati i carabinieri. Oltre ai militari, sul posto sono giunti anche i carabinieri Forestali e due agenti della Polizia municipale di Praia a Mare, che immediatamente hanno cercato di soccorrere il cagnolino.

