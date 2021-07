Si suicida lanciandosi dal quarto piano, colpisce una mamma con neonato nel passeggino

In preda a una crisi depressiva un uomo si è lanciato dal quarto piano della propria abitazione un palazzo e si è sfracellato al suolo colpendo, fortunatamente in maniera lieve, una donna con il bimbo di otto mesi in carrozzina. E’ successo questa mattina a Quartu Sant'Elena, centro dell’hinterland cagliaritano.

L'uomo di 56 anni, nella caduta, è arrivato su una donna che transitava sul marciapiede con il passeggino e ha riportato una ferita alla caviglia: la 35 anni è stata trasportata al Policlinico di Monserrato, in stato di choc, mentre il figlioletto, nonostante la carrozzina si sia ribaltata, è rimasto illeso. Per il suicida, nonostante l'arrivo tempestivo dei medici del 118, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

