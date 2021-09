Us Open, troppo... Zverev per Sinner: azzurro battuto 3-0 agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale degli Us Open Jannik Sinner. L’azzurro è stato battuto dal tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6.

La gioia del tedesco

"Dormo ancora con l’oro vinto ai Giochi Olimpici di Tokyo, certo. Non ho una fidanzata, la medaglia sopperisce. E poi così non dimentico cosa ho fatto - ha rivelato con un sorriso e una battuta Zverev dopo la vittoria - E’ stato un match di alto livello con tanti colpi di qualità. Non è stato facile vincere: sono felice, ora vediamo come andrà il torneo. Nei game finali del secondo set, molto lottati, sono venuti fuori i progressi che ho fatto negli ultimi mesi e la fiducia acquisita. Sinner ha giocato bene soprattutto nel terzo set". Per l’Italia resta dunque un solo tennista in gara, il romano Matteo Berrettini, numero 8 del ranking Atp e 6° favorito del torneo, che tornerà in campo nella tarda serata italiana contro il qualificato tedesco Oscar Otte, numero 144 del ranking. Nel singolare femminile la giornata a New York si è aperta con la vittoria di Belinda Bencic su Iga Swiatek. La svizzera, testa di serie numero 11, ha battuto 7-6(12) 6-3 la polacca, settima favorita del torneo, e ora attende la vincente della sfida tra l’americana Shelby Rogers (capace di eliminare al terzo turno la numero uno Ashleigh Barty) e la qualificata britannica Emma Raducanu.

