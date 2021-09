Palermo: abusi sessuali su minori, arrestato brigadiere della Guardia di Finanza

Un brigadiere della Guardia di finanza è stato arrestato a Palermo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni bambini di età compresa tra 8 e 11 anni. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe abusato dei piccoli, tutti di sesso maschile, nel centro sportivo delle Fiamme gialle di via Messina Marine. Il brigadiere con la mansione di centralinista sarebbe stato colto in flagranza di reato in seguito ad alcune registrazioni con videocamera nascosta e l’arresto risale a metà agosto, ma soltanto quest’oggi la vicenda è stata resa nota. Le indagini, svolte dalla squadra mobile della Polizia, sono partite dalla denuncia della madre di uno dei giovanissimi coinvolti, e da lì in avanti il brigadiere, che dopo il lavoro allenava i piccoli in una squadra di calcio, è finito nel mirino degli inquirenti fino all’arresto che avrebbe così sventato un altro abuso.

