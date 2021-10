Gioia Tauro, cadavere ritrovato in mare da un anziano pescatore

Un cadavere è stato ritrovato questa mattina a Gioia Tauro in mare, nei pressi del secondo pontile in pietra. Il corpo è stato avvistato da un anziano pescatore, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia di Gioia e la Capitaneria di porto. Il deceduto è un anziano, Pasquale Giacobbe, che probabilmente ha raggiunto la spiaggia a bordo della sua auto, una Panda, e poi è finito in acqua forse a causa di un malore. Le cause della tragedia, però, sono ancora in corso di accertamento. Il cadavere è ancora in spiaggia. Gli agenti stanno sentendo le persone presenti.

© Riproduzione riservata