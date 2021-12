No vax, 33 bambini non vanno più a scuola a Pesaro: li istruiscono i parenti

Trentatrè bambini che dovrebbero frequentare la scuola dell’obbligo restano a casa. I genitori, infatti, essendo dichiaratamente no mask e no vax, si oppongono all’uso della mascherina in classe. Lo riferisce l’edizione online de “il Resto del Carlino”.

I piccoli scolari, seguendo la cosiddetta istruzione parentale, vengono istruiti fra le mura domestiche dai genitori o dagli zii. A Pesaro, è quanto avviene per 17 ragazzini della scuola elementare (o primaria), 14 ragazzi della scuola media (o secondaria) e 2 giovani delle superiori.

Alla fine dell’anno scolastico, comunque, dovranno sostenere un esame che li abiliti a proseguire nel corso di studi.

