A Lamezia il 13esimo congresso della Federazione pensionati Cisl Calabria

“Esploratori di futuro” è il tema del 13esimo Congresso regionale della Federazione Nazionale Pensionati CISL Calabria, che si terrà il 13 e il 14 dicembre presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico.

«Si tratta – scrive in una nota il Segretario generale regionale, Cosimo Piscioneri – di un appuntamento importante. Dopo l’esplosione della pandemia da Covid-19, in una delicata fase di confronto con il Governo sulla legge di bilancio 2022 che ha visto mobilitati i sindacati confederali in tutti i territori, si riuniranno finalmente in presenza i delegati della FNP-CISL di tutta la Calabria. Il tema del Congresso, “Esploratori di futuro”, è un invito a guardare avanti sia nel sostenere le rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale su lavoro, pensioni, fisco, sviluppo, welfare, contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese, sia per contribuire a costruire per noi e per le generazioni che verranno una società più giusta e solidale. Il Congresso, inoltre, rinnoverà gli organismi della FNP regionale».

I lavori saranno aperti alle ore 16.00 del 13 dicembre dalla relazione del Segretario generale regionale Cosimo Piscioneri seguita dal dibattito e dall’intervento del Segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo. Proseguiranno il 14 alle 9.00 con la ripresa del dibattito e le conclusioni del Segretario generale della FNP Cisl nazionale, Piero Ragazzini. Nel pomeriggio sono previste le votazioni per l’elezione dei nuovi organismi.

