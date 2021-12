Trovati in fondo a un torrente i resti e l'auto di uno studente scomparso 45 anni fa in Alabama

Gli inquirenti statunitensi ritengono che la scoperta di resti umani in un'auto in fondo a un torrente dell'Alabama abbia risolto il mistero di uno studente scomparso 45 anni fa. Nel 1976, Kyle Wade Clinkscales lasciò LaGrange, in Georgia, per tornare ad Auburn in Alabama, ma non arrivò mai.

La scomparsa del 22enne e della suo Pinto del 1974 non è mai stata risolta. Ma martedì un passante ha notato l'auto sommersa nel torrente. Dopo aver estratto il veicolo, gli investigatori hanno confermato che l'auto apparteneva a Clinkscales: si sarebbe trattato di un tragico incidente. Hanno anche trovato ossa umane insieme a carte d'identità e di credito appartenenti all'uomo scomparso, ha riferito lo sceriffo della contea di Troup James Woodruff in una conferenza stampa.

"Per 45 anni, abbiamo cercato questo giovane e cercato questa macchina", ha detto. I test sono ora in corso per confermare che i resti appartengano a Clinkscales. La polizia ha sempre ritenuto che lo studente fosse stato ucciso. Nel 2005, due persone erano state arrestate per aver reso false dichiarazioni dopo che i genitori del giovane scomparso ricevettero una telefonata da qualcuno che affermava di aver visto persone sbarazzarsi del corpo del figlio nei giorni della sua scomparsa.

