Bari, completato il ciclo vaccinale: uno dei positivi torna disponibile. Semenzato verso Taranto

I calciatori del Bari che possiedono gli opportuni requisiti di idoneità hanno completato il ciclo di vaccinazione primario contro il Covid 19: pertanto, buona parte dei biancorossi hanno ricevuto nelle scorse ore la terza dose del vaccino. A tal proposito, il tecnico Michele Mignani potrà recuperare anche un ulteriore elemento tra coloro che erano risultati positivi: da cinque contagiati risultati al precedente ciclo di tamponi, ora restano in quattro in isolamento. La speranza dell’allenatore dei Galletti è avere l’intera rosa a disposizione (ad eccezione degli squalificati Maita e Scavone) in vista della gara che segnerà la ripresa del campionato, al momento fissata per il prossimo 23 gennaio, con la sfida interna al Picerno. Sul mercato, intanto, il ds Ciro Polito continua a cercare destinazione per gli elementi in esubero: Cristian Andreoni resta vicino al Pordenone, ma la novità delle ultime ore è l’avvicinamento di Daniel Semenzato al Taranto, pronto a rilevare il terzino destro (il cui contratto scadrà il prossimo giugno) a titolo definitivo. In uscita restano anche Francesco Bolzoni e Lorenzo Lollo.

