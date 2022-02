Troupe televisiva di Rete 4 aggredita da tre persone a Casamassima

Una giornalista free lance e due cameraman della trasmissione tv di Rete Quattro “Fuori dal coro” condotta da Mario Giordano sono stati aggrediti venerdì sera a Casamassima da una coppia di coniugi e del padre di lei in una strada adiacente alla chiesa madre. La troupe era impegnata in un servizio che aveva al centro la presunta occupazione abusiva di un appartamento in una delle tante traverse adiacenti la chiesa madre. In realtà, si è scoperto in seguito che gli occupanti non pagano il canone da lungo tempo. Si tratta, come detto, di due coniugi e del padre di lei. Poco tempo fa, il proprietario si sarebbe rivolto alla trasmissione tv di Rete Quattro “Fuori dal coro”, un programma di attualità e approfondimento su tematiche sociali e politiche. Non appena si sono recati con le telecamere, i tre occupanti l’appartamento hanno cominciato a inveire contro la troupe e alla fine hanno cominciato a picchiare la giornalista e uno dei due cameraman. La giornalista ed i tecnici sono stati costretti alla fuga. Soccorsi da un’ambulanza del 118, sono stati condotti al pronto soccorso di Casamassima dove sono state riscontrate lesioni per fortuna non gravi, guaribili rispettivamente in un giorno e tre giorni. Sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, chiamati dai giornalisti, che hanno identificato gli autori della violenza e denunciati. Martedì prossimo, durante la trasmissione, saranno mandate in onda le immagini che documentano l’episodio.

