Caro carburanti, i camionisti pugliesi minacciano stop di una settimana

Si sono radunati soprattutto nel piazzale del Green park, a Foggia, ed in molti si sono ritrovati nei pressi del casello autostradale di Andria. Ma le proteste sono passate anche da Cerignola, Canosa, Corato, Ruvo e Altamura.

Sono gli autotrasportatori, che si dichiarano allo stremo a causa del caro benzina e minacciano uno stop di almeno una settimana con il rischio di bloccare le strade.

Lo scenario richiama molto quello dei forconi del 2012, e forse non è un caso che la protesta sia partita anche in questo caso dalla Sicilia e si stia estendendo a macchia d'olio in altre regioni italiane, Puglia e Bat comprese.

Allo stato le associazioni di categoria non sono ufficialmente scese in campo e si recita a soggetto, andando in ordine sparso ma aumentando progressivamente di numero.

Con gli stessi soldi che prima permettevano due pieni oggi se ne fa soltanto uno e, nel frattempo, è aumentato il costo degli pneumatici e persino dell' additivo AdBlue: le condizioni per andare avanti sarebbero veramente impossibili.

Il governo, attraverso il vice ministro Bellanova, sembra pronto a sedersi ad un tavolo per trovare una mediazione prima che la situazione sfugga di mano.

© Riproduzione riservata