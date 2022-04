Coronavirus Italia, 70mila nuovi casi e 143 vittime

Sono 70.520 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.212. Le vittime sono invece 143, in calo rispetto alle 202 registrate ieri. Sono 1.232.229 le persone attualmente positive al Covid, 9.107 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.079.209 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.609. I dimessi e i guariti sono 14.684.371, con un incremento di 61.778 rispetto a ieri.

Sono 421.533 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 437.193. Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto a ieri. Sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari scendono sotto quota diecimila: sono 9.914, ovvero 162 in meno rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata