Carne in scatola e vestiti venduti abusivamente, maxi sequestro a Foggia

Continuano i controlli da parte della polizia locale di Foggia nel Quartiere Ferrovia in assetto Sad ha avviato una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado. Controlli intensi in via Podgora e via Monfalcone dove gli agenti hanno effettuato 4 distinti sequestri amministrativi di indumenti e scarpe usate vendute abusivamente sulla pubblica via. Sequestrate anche 8 confezioni di carne in scatola scaduta posta in vendita abusivamente.

Sequestri di merce anche in viale 24 Maggio dove gli agenti hanno intimato 2 ordini di allontanamento per 48 ore (Daspo Urbano) ad altrettanti ambulanti che effettuavano la vendita di merce nuova in area interdetta e in forma statica. Nei confronti degli stessi è stata accertata l’inottemperanza all’ordine con relativa conseguente segnalazione finalizzata all’emissione del divieto di accesso, cosi come prevede la Legge n°48/2017. In totale sono stati sequestrati 263 pezzi tra capi di abbigliamento, accendini, occhiali ed oggettistica varia.

