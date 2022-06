Trani, scontro tra aerei ultraleggeri: due vittime per lesioni traumatiche

Il decesso delle due persone del velivolo leggero caduto a Trani lo scorso 22 maggio si è verificato a causa di lesioni traumatiche. È quanto è momentaneamente trapelato all'esito dell'autopsia effettuata sui corpi delle vittime, un 71enne originario della provincia di Mantova e una 69enne della provincia di Bologna.

Sono in corso di svolgimento gli ulteriori esami istologici e tossicologici. Come è noto, intorno alle 9, nei cieli di Trani, ci fu lo scontro tra due aerei ultraleggeri che determinò la caduta al suolo di uno di essi e l’atterraggio di emergenza dell’altro velivolo coinvolto, il cui pilota è riuscito a salvarsi riportando solo alcune ferite. I due occupanti l'altro velivolo persero la vita.

Le indagini sono a cura della Questura Bat e del Commissariato di Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che ha aperto un fascicolo per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo.

Gli aerei erano partiti dall’aviosuperficie del Gargano per un tour in volo della Puglia, cui avevano preso parte altri piloti a bordo dei propri ultraleggeri.

L’esame è stato svolto dall’Istituto di Medicina legale di Bari e i risultati completi verranno consegnati nei prossimi giorni agli inquirenti.

