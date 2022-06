Pornhub, terremoto ai vertici dopo le accuse sui contenuti illeciti e video senza consenso

Bufera su Pornhub, uno dei maggiori siti pornografici al mondo. Travolto dalle accuse per aver permesso la pubblicazione di video di rapporti sessuali non consensuali e con minorenni, Pornhub perde anche la sua leadership. I due top manager della società che controlla il sito hanno infatti lasciato i loro incarichi. Si tratta dell’amministratore delegato Feras Antoon e del chief operating officer David Tassillo. Le uscite, riporta il Wall Street Journal, non sono legate alle accuse contro MindGeek per aver consentito la pubblicazione dei video. Oltre a Pornhub, MindGeek controlla RedTube e YouPorn. La società è stata oggetto di diverse azioni legali negli ultimi anni, di una delle ultime in California dove è stata accusata di aver disseminato pedopornografia e violato le leggi federali.

© Riproduzione riservata