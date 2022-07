"Troppe irregolarità", sigilli al depuratore comunale di Squillace

L’impianto di depurazione comunale di località Donnatolla, a Squillace, è stato sequestrato dall’Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Soverato. L’impianto è stato posto sotto sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e 354 del Codice di procedura penale. Sarebbero necessari, infatti, accertamenti urgenti per quanto riguarda le condizioni di funzionalità dell’impianto e gli scarichi. Pare che nei giorni scorsi stessa sorte sia toccata dal depuratore di località Madonna del Ponte e l’amministrazione comunale sia stata invitata a intervenire per il ripristino delle condizioni del corretto funzionamento. Il sindaco Pasquale Muccari sostiene che «non ci sono sversamenti di liquami nel fiume, ma solo perdite di acque bianche; e ciò che viene contestato è il sistema di bypass, essendo il depuratore molto vecchio strutturalmente. Domani l’Arpacal effettuerà le analisi di rito, in seguito alle quali rassicureremo la popolazione».

Muccari informa anche che vi è stato un ritardo nei lavori programmati da tempo dall’amministrazione, in seguito alla necessità di rimodulazione del quadro economico del bando di gara già bandito ad aprile e poi ritirato. Il 6 luglio scorso la Giunta ha approvato il nuovo piano dei costi della gara, che era stata pubblicata già in aprile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata