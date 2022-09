Sant'Agata Militello, fermato un 19enne in possesso di hashish

Controlli nella movida santagatese. I carabinieri locali hanno segnalato alla Prefettura di Messina un 19enne trovato in possesso di 2 grammi di hashish (per uso personale). Inoltre, 5 giovani neopatentati sono stati segnalati sempre alla Prefettura di Messina per guida sotto l’influenza dell’alcool, diverse le violazioni accertate per mancata revisione periodica dei veicoli, nonché per mancato utilizzo del casco protettivo con relativo fermo amministrativo dei motocicli. Nel corso dei controlli sono state eseguite 19 perquisizioni personali e veicolari e sottoposti a controllo 90 persone e 48 veicoli.

