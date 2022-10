Messina, tenta di aggredire la moglie e due parenti, fermato dagli agenti

Ventinovenne cerca di aggredire la moglie i parenti. È scattato alle prime ore dell’alba l’intervento delle Volanti per contenere l’ira di un uomo di nazionalità srilankese nei confronti di due famigliari che erano a loro volta intervenuti per difenderne la compagna. I poliziotti delle Volanti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, sono giunti in un’abitazione di via Santa Marta su segnalazione della locale Sala operativa allertata dalla stessa donna al numero unico 112.

Gli operatori hanno accertato sin da subito che la donna, sebbene ancora spaventata, stava bene mentre i due

uomini, rispettivamente il patrigno ed il fratellastro del ventinovenne, mostravano evidenti segni di colluttazione e le

magliette completamente strappate. L'uomo, in stato esagitato e alterato dall’assunzione di alcolici, si è mostrato sin da subito insofferente e ha riempito di ingiurie gli agenti. Il 29enne è stato arrestato.

© Riproduzione riservata