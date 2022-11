Ospedale di Barcellona, gli appelli di Calabrò

Scartati i vertici dell'Asp di Messina che come interlocutori istituzionali si sono rivelati poco credibili, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, quale portavoce dei sindaci dei 13 Comuni del Distretto socio sanitario D 28 ha incontrato nel corso della mattinata di ieri a Palermo, l'assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, con la quale sarebbe intercorso un dialogo improntato a “cordialità e franchezza”.

Il primo cittadino ha rappresentato all’assessora quella che è stata definita «la gravissima situazione in cui versa il nosocomio di Barcellona e, dunque, la pressante esigenza che venga assicurata la concreta e piena attuazione della pianificazione contenuta nella rete ospedale regionale – che inquadra il presidio barcellonese come ospedale di base – ed in tutta la normativa nazionale e regionale in materia di servizio sanitario pubblico; a tutela della salute dei cittadini del comprensorio, è necessario infatti che vengano attivate nei tempi più brevi tutte le unità operative previste per il “Cutroni Zodda”, con un particolare riguardo all’area dell’emergenza-urgenza».

Pari chiarezza di argomentazioni ha manifestato l’assessore Volo, la quale – come riferisce Calabrò in una nota -– ha preso atto delle esigenze manifestate dai sindaci del Distretto di cui è capofila il Comune di Barcellona ed ha riferito che “sta già provvedendo ad una ricognizione complessiva della rete ospedaliera utile a “fotografare” l’attuale situazione della sanità pubblica nell’intero territorio della Regione, a determinare i fabbisogni e quindi ad indicare i correttivi più opportuni: in questa cornice saranno adottate anche le misure destinate a ripristinare adeguata funzionalità del “Cutroni Zodda”.

