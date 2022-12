Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above della ong Mission Lifeline, recuperate e messe in salvo oggi al largo del Mediterraneo. Lo riferisce la stessa ong, che ha salvato 27 siriani, di cui 9 donne, 2 bambini, 3 anziani e 1 minore non accompagnato.

