Blanco, una poesia su Instagram per chiedere scusa all'Ariston: ecco il testo

«Chiedo scusa alla città dei fiori». Lo scrive Blanco su Instagram dopo avere distrutto gli addobbi floreali sul palco del Festival di Sanremo. Con una "poesia" su un foglio di carta a righe, il cantautore bresciano racconta la sua "folle" serata.

Il testo della "poesia" di Blanco

“Ariston”

Cadono fiori, Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston

mi hai visto fragile

come un bimbo…

E qui proprio qui, dove

mi hai insegnato a correre

sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

Ma poi…

Rido , rido, rido, rido, rido, rido e grido

perché non sono perfetto come mi volevi

ma finalmente sono me stesso.

Ti voglio bene Ariston

con tutta la mia follia.

