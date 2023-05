Cosenza-Brescia, c'è già il sold-out: un “Marulla” pieno pronto a spingere i ‘lupi’

È sold out lo stadio San Vito Gigi Marulla che questa sera riaprirà i cancelli per la gara d'andata dei Play Out di Serie B tra Cosenza e Brescia. Sono terminati alle 13:30 circa i tagliandi messi in vendita per i settori disponibili. Si registra dunque un’affluenza record, in considerazione di ciò e dei controlli al prefiltraggio, la società invita "i tifosi a giungere allo stadio in largo anticipo per evitare lunghe attese, code o addirittura di avere accesso all’impianto a gara già iniziata. Si ricorda che per questo evento non rientra nell'abbonamento e che non sarà possibile parcheggiare l’auto su Viale Magna Grecia nel tratto compreso tra la rotonda sita nei pressi delle piscine di Campagnano fino alla rotonda sita nei pressi della Curva Nord Catena. Si informa che i cancelli dell’impianto apriranno alle ore 18 circa"

