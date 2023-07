“Eliminate Prigozhin”: i servizi di sicurezza russi sulle tracce del capo della compagnia di mercenari ideatore della marcia su Mosca

I servizi di sicurezza russi dell’Fsb hanno ricevuto l’incarico di eliminare Evgheni Prigozhin, il capo della compagnia di mercenari Wagner che la settimana scorsa ha tentato una sollevazione contro i vertici di Mosca. Lo dice Kyrylo Budanov, capo della direzione dell’intelligence (HUR) del Ministero della Difesa dell’Ucraina, in un’intervista rilanciata dal giornale on line Kviv Post.

«Siamo consapevoli che l’FSB è stato incaricato di uccidere Prigozhin. Ci riusciranno? Solo il tempo lo dirà. In ogni caso, qualsiasi potenziale tentativo di omicidio non avverrà rapidamente», ha detto il capo dei servizi ucraini. «Tuttavia ci sono punti interrogativi significativi - ha aggiunto - avranno il coraggio di eseguire questo ordine?». Secondo Budanov l’intelligence militare ucraina era a conoscenza da tempo dell’intenzione di Prigozhin di effettuare un ammutinamento