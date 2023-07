Il rogo di Fontanarossa, aperto un fascicolo per incendio doloso e colposo

Un fascicolo senza indagati, il cosiddetto modello 45, è stato aperto dalla procura di Catania dopo il rogo che ha interessato l’aeroporto Fontanarossa. Ipotizzati i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la procura guidata da Carmelo Zuccaro, bisogna anche indagare perchè a rischio vi è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione.

Le fiamme sono partire poco prima della mezzanotte dal terminal A, provocando una nube di fumo tanto intensa da azzerare la visibilità all'interno dello scalo, nella zona dei gate e scatenando di conseguenza il panico tra i passeggeri che, anche su perentorio invito del personale, si sono riversati all'esterno per mettersi in salvo. Non si registrano feriti, solo qualche intossicazione e molto spavento.