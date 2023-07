Al via la prima Scuola di Eccellenza di Giornalismo Scientifico in Italia: all’Università di Messina giornalisti Rai e relatori internazionali

Al via la prima Scuola di Eccellenza di Giornalismo Scientifico in Italia: da oggi al 28 luglio all’Università di Messina giornalisti Rai e relatori di rilievo internazionale illustreranno in quale direzione si muove la narrazione scientifica per costruire una società della conoscenza, districandosi, attraverso differenti mezzi comunicativi, tra sistemi complessi, cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi, vita in condizioni proibitive, arti e scienze, intelligenza artificiale e pandemie.