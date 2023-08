Capo d'Orlando, litiga col padre e lo ferisce con le forbici: fermato un 24enne

Un 24enne di Capo d’Orlando avrebbe accoltellato il padre nella notte, al culmine di una lite. L’episodio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione familiare nel centro paladino.

Il giovane, residente al nord per ragioni di lavoro, avrebbe dapprima avuto una colluttazione col genitore per futili motivi, successivamente, si sarebbe scagliato contro di lui a colpi di forbici. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non fanno temere il pericolo di vita. Le indagini del caso sono state avviate dai Poliziotti del commissariato di Capo d’Orlando. Il 24enne è stato rintracciato nella notte in stato confusionale per le vie del centro orlandino e posto agli arresti a disposizione dell’autorità giudiziaria di Patti.