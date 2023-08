Incidente in scooter ad Amantea, ferite madre e figlia. Traffico congestionato

Ad Amantea, tra via Baldacchini e via Margherita, si è verificato un incidente che ha coinvolto, tra gli altri, uno scooter condotto da una donna, con a bordo la figlia minore. L'impatto ha provocato il blocco immediato del traffico lungo la litorale tirrenica, con code decisamente rilevanti, alimentate anche dai veicoli in entrata ed in uscita dal centro nepetino. Sul posto i carabinieri della locale stazione, la Municipale ed i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Le forze dell'ordine, dopo aver provveduto ai rilevamenti del caso e dopo aver effettuato i controlli per l'uso di alcol e di sostanze stupefacenti hanno riattivato la circolazione.