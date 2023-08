Paura a Torretta di Crucoli, appartamento divorato dalle fiamme. I vicini danno l'allarme

Incendio in una abitazione di Torretta. Nel tardo pomeriggio un incendio è scoppiato nel centro urbano nell’appartamento di un edificio sito nei pressi della chiesa di san Francesco, in via Rimini, una traversa che si interseca su corso Garibaldi che diventa strada statale “106”. Per fortuna non ci son stati feriti ma tanta paura. I proprietari non erano in casa al momento dell’incendio che è divampato al secondo piano, probabilmente per un corto circuito, danneggiando mobili e suppellettili, nonché attrezzature mediche perché in passato adibito ad ambulatorio. Sono stati i vicini a dare subito l’allarme appena visto uscire il fumo nero dalle finestre. Una densa coltre scura che ha fatto desistere gli stessi dall'intervenire con estintori e optare per l’adeguato intervento. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina con una squadra e dotati di Jeep e autobotte per sedare le fiamme.